Déception du compagnonnage avec Macky Sall : Diégane Sène d’accord avec Youssou Ndour

Le leader de l’Union pour le renouveau démocratique (Urd), Diégane Sène se dit en phase avec Youssou Ndour qui avait étalé sa déception sur son compagnonnage au sein de Benno Bokk Yakaar.



«Je partage ce sentiment. Et je l’ai dit beaucoup plus crument devant Youssou Ndour et le président de la République, Macky Sall. Si nous voulons être ensemble, travailler ensemble, avoir des résultats ensemble, il faut que nous nous respections», a-t-il explique dans un entretien accordé à L’Observateur.



Selon lui, son parti ne tire pas d’avantages de ce compagnonnage d’autant plus que, disposant des compétences nécessaires, ses membres n’ont pas eu droit au même traitement que les autres partis. Ce qui est incompréhensible à son avis.



M. Sène appelle le chef de l’Etat à rectifier la donne car, «nous avons les compétences qu’il faut pour travailler. Nous avons la volonté et le mérite pour être mis en situation de travailler pour notre pays.»