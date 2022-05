Décès Marie Josephine Diallo : Macky rend hommage à un "commis de l’Etat dévoué et d’une grande discrétion"

Le président Macky Sall a réagi au décès de Marie Josephine Diallo, Secrétaire générale de l'Assemblée nationale. Il a rendu hommage à un « commis de l’Etat dévoué et d’une grande discrétion ».



« Le Sénégal vient de perdre une dame d’un grand professionnalisme Marie Joséphine Diallo, Secrétaire générale de l’Assemblée Nationale depuis 1996. Je rends hommage à un commis de l’Etat dévoué et d’une grande discrétion. Mes condoléances à sa famille et à l’Assemblée Nationale », a twitté le président Sall.



Figure emblématique, la défunte occupait le poste de secrétaire général de l’hémicycle depuis 1996. Elle a travaillé dans la plus grande loyauté avec les cinq derniers présidents de l’assemblée nationale : Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, Youssou Diagne, Pape Diop, Macky Sall, Mamadou Seck et Moustapha Niasse.



Elle fut aussi présidente de l’Association des Secrétaires généraux des parlements francophones (ASGPF).