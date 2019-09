Décès de Chirac : Wade exprime sa tristesse suite à la disparition de "l'avocat de l'Afrique "

A la suite du décès de l'ancien président de la république française Jacques Chirac, ce jeudi à Paris à 86 ans, Abdoulaye Wade a exprimé sa tristesse dans un communiqué. Selon lui, M. Chirac restera toujours l'avocat de l'Afrique.



"Pour moi, le président de France qu’il était restera toujours l’avocat de l’Afrique. Par devoir d’amitié, de sympathie et de l’estime réciproque qui nous liait, je me ferai toujours fort de le faire savoir", témoigne Me Abdoulaye Wade.