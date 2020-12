Décès de Idrissa Diallo: Khalifa Sall pleure "un homme de valeurs autant que de convictions, fidèle aux principes"

Avec le rappel à Dieu de Idrissa Diallo, survenu hier-lundi, Khalifa Ababacar Sall perd l'un de ses plus fidèles lieutenants qui fut au premier rang des combats pour la défense de ses droits. L’ex-édile de la Ville de Dakar qui s'est dit consterné pleure la mort de son camarade et frère.



« Consterné, je m'incline pieusement devant la mémoire de mon frère et camarade Idrissa DIALLO, Maire de la Commune de Dalifort, rappelé à Allah ce lundi », a écrit Khalifa Ababacar Sall à travers un post Facebook.



Poursuivant, le socialiste ajoute sur la note que « notre pays ( le Sénégal) perd un de ses dignes fils, un homme remarquable de dignité, de droiture et exemplaire dans son engagement patriotique. La Commune de Dalifort perd un infatigable serviteur et un Maire attentif aux préoccupations de ses concitoyens ».



Egalement un « homme de valeurs autant que de convictions, fidèle aux principes, Idrissa DIALLO a mené de front avant même d'entrer en politique tous les combats pour la justice, la liberté, la démocratie et le progrès humain » a témoigné Khalifa Ababacar Sall.