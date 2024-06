"Découverte grave des enquêtes en cours sur le littoral" : une déclaration importante de Ousmane Sonko, prévue ce dimanche

Suite aux opérations de déguerpissements et de désencombrements menées par les collectivités territoriales, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce qu’il se rendra, à Colobane ce dimanche 30 juin 2024 à 15h30 pour transmettre un message du président de la République.



Le chef du gouvernement va également effectuer une visite à la plage Hanse Bernard. Sur place, il va informer le public d'une découverte grave faite dans le cadre des enquêtes en cours sur le littoral.





« Depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de déguerpissements et de désencombrements entrepris par les collectivités territoriales », a écrit Ousmane Sonko sur ses réseaux sociaux.



« En ma qualité de Premier Ministre, je me rendrai à Colobane, ce dimanche 30 juin 2024, à 15h 30 mn, délivrer un message du Président de la République avant de me rendre à la plage Hanse Bernard pour informer d’un fait grave découvert dans le cadre des investigations en cours sur le littoral », a-t-il annoncé.