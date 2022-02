Défaite aux Locales Kaolack: Pape Demba Bitèye accuse les chiens de garde de Serigne Mboup

Le candidat malheureux de Benno Bokk Yaakar (BBY) dans le département de Kaolack (centre) a déposé lundi, un recours d’annulation des résultats au niveau de trois (3) bureaux de vote notamment à Médina Baye, Touba Ndolong et Senghane. Le motif avancé : la présence de chiens de garde du nouveau maire Serigne Mboup qui auraient apeuré ses militants.



La commission de recensement des votes a déclaré « And Nawlé » vainqueur de l’élection avec 51.252 voix, contre 49.496 voix pour BBY, dont la liste était dirigée par Pape Demba Bitèye par ailleurs directeur de la Senelec.



Pape Demba Bitèye, via son conseil, demande pour commencer, l’annulation de trois bureaux de vote dans la commune de Kaolack. M. Bitèye estime que la présence des chiens de garde se Serigne Mboup qui a remporté le scrutin dans la commune, a apeuré ses militants qui ne sont pas sortis voter.



Le directeur de la Senelec aussi l’annulation de vote de Thiofiore (diaffate) où il a été sérieusement battu. Il évoque la prolongation du vote jusqu’à 22 heures.