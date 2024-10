Défis de financement de la stratégie Gas-to-Power : le Sénégal aura besoin d'au moins 2 milliards de dollars (rapport NRJI)

Au Sénégal, environ 4 millions de personnes en milieu rural n’ont toujours pas accès à l’électricité, selon les chiffres avancés par le gouvernement. Face à ce défi majeur, l’Institut de Gouvernance des Ressources Naturelles (NRJI) a publié son rapport dans le cadre du programme USAID-Traces, afin d'aborder la question des stratégies de transition énergétique, notamment le programme Gas-to-Power, ainsi que des défis financiers associés.



Papa Daouda Diène, analyste économique senior pour l’Afrique au sein de NRJI, explique : « Ce rapport examine la stratégie Gas-to-Power, essentielle pour le Sénégal, qui vise à renforcer l’accès à l’énergie, assurer une souveraineté énergétique et réduire les subventions coûteuses à l’énergie qui pèsent lourdement sur le budget national. »



Le document identifie plusieurs défis pour le Sénégal, notamment l’approvisionnement en amont, avec les incertitudes entourant le projet Yakkar-Teranga, ainsi que les difficultés de financement et l’expansion des énergies renouvelables dans un contexte de dépendance au gaz. « Nous mettons également l’accent sur l’importance d’une plus grande transparence et d’une meilleure concertation dans l’élaboration des politiques énergétiques », ajoute-t-il.



Le rapport de NRJI souligne la nécessité d’une stratégie de financement solide. « Nous estimons que le projet Gas-to-Power nécessitera un investissement d’au moins deux milliards de dollars », précise Diène. « Cependant, la disponibilité de capital pour ce type de projet en Afrique est un défi croissant, avec un recul des financements de 11 milliards de dollars en 2015 à 5 milliards en 2023. »



Ce phénomène est aggravé par une compétition accrue entre les pays de la région pour attirer les investissements nécessaires.



Mise en œuvre du programme et réduction des coûts de l’Électricité



La mise en œuvre du programme Gas-to-Power a déjà débuté, avec des plans de conversion et de construction de nouvelles centrales électriques. « L’objectif final, défini par le gouvernement, est d'utiliser cette stratégie pour diminuer le coût de l’électricité et renforcer la compétitivité économique du Sénégal », conclut Diène.