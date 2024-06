Demande de Visas Schengen : les Africains ont perdu plus de 37 milliards de FCFA en 2023

Historiquement, les Africains comptent parmi les principaux demandeurs de visa Schengen. En plus de déposer la plupart des demandes de visa, ce sont également les demandeurs les plus rejetés, les Algériens se voyant le plus souvent refuser un visa pour Schengen, dans plus d’un cas.



Selon les données des statistiques des visas Schengen, en 2023, les ressortissants africains ont reçu 704 000 réponses négatives à leurs demandes de visa. Cela signifie que 56,3 millions d’euros soit 37 milliards de FCFA, sont partis en fumée, sachant que les frais de demande de visa ne sont pas remboursables, rapporte Algérie 360.



L’Algérie est le pays d’origine du plus grand nombre de demandes rejetées en 2023, représentant 23,5% de tout le montant dépensé pour les demandes rejetées. Les Algériens ont également le deuxième plus grand nombre de demandes rejetées – 289 000 sur 704 000, soit 42,3% de toutes les demandes. (Les Algériens ont dépensé 13,3 millions d’euros en demandes de visa rejetées en 2023, ndlr).



Ce groupe de nationalité est particulièrement touché par les refus de visa car il a des taux de demande élevés et est économiquement affecté lors du dépôt des demandes de visa. Une demande de visa Schengen coûte 80 €, ce qui équivaut à près d’un tiers du salaire moyen en Algérie (300 €).