Guerre commerciale: Pékin porte à 125% ses surtaxes sur les produits américains et cherche des alliés

L'exécutif américain a annoncé jeudi que sa surtaxe sur les produits chinois était désormais de 145 %, douchant une partie des espoirs de désescalade dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Dans la foulée, la Chine a alors déclaré ce vendredi qu'elle augmenterait les droits de douane de rétorsion sur les marchandises américaines à 125 %, quelques heures seulement après que Xi Jinping a déclaré qu'il n'y avait « pas de gagnants dans une guerre tarifaire ». Selon la commission chinoise des droits de douane, les nouveaux taux devraient entrer en vigueur samedi.« Les droits de douane exorbitants » des États-Unis contre la Chine « ne sont plus qu'un jeu de chiffres dénué de sens économique » et « sont devenus une farce » selon le ministère chinois du Commerce. Pékin avertit : toute action qui nuirait gravement à ses intérêts fera l’objet d’une contre-attaque, rapporte notre correspondante à Pékin, Cléa Broadhurst.Le gouvernement chinois accuse Donald Trump d’avoir semé le chaos sur les marchés, avec ses droits de douane tous azimuts qui ont ébranlé l’économie mondiale. Pour la Chine, les États-Unis doivent en « assumer l’entière responsabilité ». Elle prévient : elle n’a pas l’intention de continuer à s’aligner sur les prochaines hausses de droits de douane américaines. Pour Pékin, les produits venus des États-Unis sont tout simplement devenus non viables sur le marché chinois, à cause des tarifs déjà en place.Et le message est clair : si Washington poursuit dans cette voie, la Chine ne répliquera plus systématiquement par des mesures équivalentes. C’est un changement de stratégie dans le bras de fer commercial entre les deux puissances.Le ministère du Commerce, de son côté, annonce qu’une nouvelle plainte va être déposée auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Un nouvel épisode dans l’impasse juridique et économique qui oppose les deux géants.Et ce n’est pas tout : en plus des surtaxes, la Chine a aussi dégainé des mesures de rétorsion non tarifaires. Moins de films hollywoodiens autorisés dans les salles chinoises, et des restrictions sur les droits commerciaux de certaines entreprises américaines.Sur le plan diplomatique, la Chine multiplie les contacts avec ses partenaires clés, en particulier l’Union européenne et les pays d'Asie du Sud-Est. Une stratégie offensive, alors que Donald Trump a suspendu les droits de douane pour plusieurs pays…Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu avec plusieurs dirigeants européens, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, ce vendredi, dont c'était la troisième visite à Pékin. Objectif : resserrer les liens économiques et afficher une unité face aux politiques protectionnistes américaines. Xi Jinping a insisté sur la nécessité de résister à ce qu’il qualifie « d’intimidation unilatérale » et de défendre les règles du commerce international.Xi Jinping est aussi attendu au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge la semaine prochaine. Alors que la Chine rétorque aux taxes américaines, les autres pays asiatiques, très dépendants des exportations vers les États-Unis, font profil bas. C'est le cas du Vietnam et du Cambodge, producteurs de textiles et membres de l'Association des nations d'Asie du sud-est (Asean) laquelle a déjà déclaré qu'elle ne prendrait pas de mesures de rétorsion.Hanoï espère réduire de moitié ces taxes, actuellement à 46%. L'argument du gouvernement vietnamien : il a promis de lutter contre le vol de propriété intellectuelle et le transbordement illicite. Beaucoup de marchandises fabriquées en Chine arrivent en effet sur le sol vietnamien d'où elles sont réexpédiées vers les États-Unis, mais cette fois sous le label Made in Vietnam, en bénéficiant des droits de douane plus bas.De fausses déclarations d'origine que la Thaïlande, elle aussi, s'engage à combattre pour négocier une baisse des taxes. Tout en promettant au passage d'acheter plus de gaz naturel, de produits agricoles et d'avions aux États-Unis.