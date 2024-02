Démantèlement d’un trafic de drogue à Keur Massar : trois dealers dont un étudiant arrêtés par la police de Comico

Le commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico a démantelé, dimanche, un réseau de trafic de drogue à Keur Massar. Les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ont surpris trois dealers, dont un étudiant dans une maison abandonnée, rapporte Seneweb.



Tout est parti lorsque le limier en chef de Yeumbeul-Comico a été informé de la présence d'une bande s'activant dans la vente et la consommation de chanvre indien dans une maison située à l'arrêt 54, à Keur Massar. Suivant les indications de l'informateur, les policiers en tenue civile ont mis un dispositif de surveillance à quelques mètres du lieu indiqué. Ce qui a permis aux éléments de la brigade de recherches de déceler des mouvements suspects. La descente inopinée effectuée dans la concession s'est soldée par l'interpellation de deux mis en cause. Le troisième a jeté son sachet contenant 50 cornets de chanvre indien avant de tenter de prendre la fuite. Il sera aussi interpellé, selon des sources de nos confrères. .



Interrogé sur procès-verbal, S. Diène a reconnu être le propriétaire de la drogue. Le commerçant incriminé a tenté de faire croire aux enquêteurs que l'étudiant D. F. B. Mendy et le maçon F. G. Dieng sont ses clients attitrés. Ces derniers ont tenté de nier ses propos.



Au terme de l'enquête diligentée par la police de Comico, le trio incriminé a été déféré au parquet.