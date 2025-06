Fraude numérique massive : plus de 57 000 transactions frauduleuses retracées, un préjudice estimé à 10 milliards FCFA

La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a mis à jour un vaste réseau d’escroquerie numérique suite à de nombreuses plaintes déposées par des victimes à travers le pays. L’enquête a révélé une plateforme frauduleuse, présentée comme une opportunité d’investissement en ligne, qui s’est avérée être un système pyramidal illégal.



Selon la Police nationale, Les victimes étaient incitées à effectuer des paiements progressifs (de P1 à P10) en échange de gains fictifs, visibles sur une interface bloquant systématiquement les retraits. Ce stratagème, renforcé par de faux témoignages diffusés via des groupes WhatsApp, a permis une adhésion massive.



Plus de 57.000 transactions numériques



Les investigations ont permis de retracer 57 921 transactions via un seul canal numérique, totalisant 2,53 milliards FCFA. L’évaluation globale du préjudice est estimée à plus de 10 milliards FCFA.



L’organisation reposait sur un réseau local de relais chargés de recruter et encadrer les victimes, opérant sous les ordres de commanditaires étrangers identifiés et localisés dans un pays frontalier.



Le réseau utilisait des passerelles numériques et des mécanismes de blanchiment via la cryptomonnaie pour dissimuler les flux financiers.



À ce jour, quatre personnes ont été déférées devant le parquet de Dakar. Le matériel saisi est placé sous scellés et les investigations se poursuivent.