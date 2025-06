Effondrement de bâtiments à Touba : la mairie prend des mesures fortes pour prévenir de nouveaux drames

Après l’effondrement de deux bâtiments à Touba, la municipalité a annoncé une série de mesures fortes pour prévenir de nouvelles tragédies. À l’issue d’un Conseil municipal ordinaire, le maire Abdou Lahad Kâ a dévoilé un plan d’urgence axé sur le contrôle du bâti et la sécurité des habitations.



« Il a été décidé de recenser tous les bâtiments menaçant ruine sur le territoire communal. Les propriétaires seront mis en demeure de les démolir. En cas de refus, la mairie prendra ses responsabilités », a déclaré le maire.



La municipalité durcit également le ton sur les nouvelles constructions. Désormais, toute érection d’immeuble devra être précédée d’une autorisation formelle.



« En collaboration avec les services techniques de l’urbanisme, les autorisations de construire seront obligatoires et strictement contrôlées », a insisté Abdou Lahad Kâ.



Pour rappel, deux effondrements d’immeubles ont été enregistrés à Touba en l’espace de deux mois, faisant plus de 14 morts et de nombreux blessés.