Abus de confiance portant sur 65 millions de F Cfa : Dr Daouda Ndiaye traîné en justice par une Ong suisse

Le Pr Daouda Ndiaye, parasitologue et ancien candidat à la présidentielle de 2024, est poursuivi par l'ONG suisse Naturasana AG pour abus de confiance portant sur 65 millions F CFA. Ces fonds, destinés à un projet d'étude clinique jamais réalisé, font l'objet d'une bataille judiciaire dont le délibéré est attendu pour le 24 juillet prochain.



Contacté par L'Observateur, le professeur rejette fermement les allégations, dénonçant une "manipulation" visant à exploiter sa réputation scientifique. « Il s’agit d’un groupe d’individus malintentionnés qui ont tenté d’utiliser ma crédibilité pour valider frauduleusement une étude clinique », a-t-il affirmé.



Selon ses explications, Naturasana AG lui aurait soumis des documents certifiant la réalisation d’une phase 2 au Cameroun, nécessaire avant un essai clinique de phase 3 au Sénégal. Or, après vérification auprès du Comité national d’éthique et de l’OMS, ces documents se sont avérés falsifiés, entraînant le rejet de la demande.



«Ils ont publié une fausse étude en ligne. Lorsqu’ils ont été confrontés aux preuves, ils ont reconnu leur tromperie et ont voulu tout abandonner », a-t-il précisé, ajoutant avoir saisi le Procureur de la République pour engager des poursuites si les responsables "remettent les pieds au Sénégal".



Le Pr Ndiaye a assuré que les fonds ont été utilisés conformément au contrat : « J’ai mobilisé une équipe et lancé les travaux préparatoires. Toutes les procédures ont été respectées. Leur demande de remboursement est infondée et ne vise qu’à salir ma réputation ».