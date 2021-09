Demba Ba annonce la fin de sa carrière

Passé par la Belgique (Mouscron), l'Allemagne (Hoffenheim), l'Angleterre (West Ham, Newcastle et Chelsea), la Turquie (Besiktas, Göztepe et Basaksehir), en Chine (Shanghaï Shenhua) et dernièrement la Suisse (Lugano), Demba Ba a annoncé, ce lundi après-midi, mettre un terme à sa carrière de footballeur. L'attaquant international sénégalais (36 ans, 22 sélections) était libre de tout contrat depuis son départ précipité de Lugano, trois rencontres seulement après son arrivée au club.



Vainqueur de la Ligue Europa avec les Blues en 2013 et du Championnat turc à deux reprises (2017 et 2020), sa volée lors de Chelsea-Manchester United avait notamment été élue plus beau but de l’histoire du derby. Une décision que le natif de Sèvres a officialisée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.



footmercato