Les organisateurs de la CAN 2025 prennent une décision qui va déplaire à beaucoup de fans

Ce sont des images qui avaient fait le tour des réseaux sociaux. Lors de certains matchs de cette CAN 2025, notamment ceux disputés à Agadir, les organisateurs de la compétition avaient décidé d’ouvrir les portes du stade pour que le public puisse entrer gratuitement. Et ce afin de ne pas avoir des stades vides. Ce fut le cas lors des deux rencontres de l’Egypte par exemple, contre le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, ou lors du duel entre la RDC et le Bénin.



Si la CAF avait rapidement démenti - « toute information circulant sur les réseaux sociaux concernant la gratuité des billets est inexacte et ne doit pas être considérée comme officielle » - les images publiées sur les réseaux sociaux par des fans et des médias présents sur place ne laissaient que peu de place au doute. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters et suiveurs étaient ravis, évoquant la « CAN du peuple ».



Fin des places gratuites

Mais tout ça, c’est terminé. le Comité d’organisation local du tournoi a ainsi publié un communiqué dans lequel il affirme qu’il faudra désormais être en possession d’un billet acheté pour pouvoir accéder aux rencontres. « Le Grand Stade d’Agadir fonctionne avec une capacité maximale prédéfinie qui ne peut en aucun cas être dépassée. L’entrée est strictement réservée aux détenteurs de billets valides. Toute personne sans billet se verra refuser l’accès au stade, afin de garantir la sécurité des spectateurs et le bon déroulement des matchs », a-t-il précisé.



« Le comité reconnaît la forte passion du public pour le football, mais appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de discipline, et à respecter l’ensemble des règles et règlements de l’organisation. Le respect de ces règles est essentiel au succès du tournoi », conclut le communiqué. Il faut dire que dans d’autres stades du pays, certains supporters pensaient pouvoir entrer gratuitement, ce qui avait provoqué quelques mouvements de foule et quelques légers conflits avec les forces de l’ordre. Le Maroc fait donc le choix de la sécurité !