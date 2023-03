Demba Mbaye, sélectionneur des U23 : « On part à Bamako avec les compteurs à zéro »

Le Sénégal s’est imposé mercredi devant le Mali (3-1) dans la manche aller du troisième et dernier tour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U23. Malgré ce succès, le sélectionneur des « Lions » olympique, Demba Mbaye dit s’attendre à un match difficile face au Mali. Il estime que son équipe est prête à livrer une bataille afin de décrocher la qualification à Bamako.



« La manche de Dakar, elle est pliée. Moi, personnellement, je la mets de côté, mes joueurs aussi. On part à Bamako avec les compteurs à zéro et on essaie de se qualifier. C’est à dire aujourd’hui, moi j’aime bien ce genre de match. On a une équipe espoir et on doit savoir ce que ces jeunes ont dans le ventre. Parce que si demain, ils sont appelés à assurer la relève, on ne doit pas craindre, à avoir peur, on doit gérer cette pression là pour aller à Bamako et sortir un gros match. Connaissant mes joueurs, je sais qu’ils sont meilleurs à l’extérieur. On est prêt à livrer une guerre à Bamako », a dit Demba Mbaye, sélectionneur des U23.



Pour le match retour, le coach des « Lions » s’attend à un match difficile face au Mali. Il promet de livrer une grande bataille à Bamako.



« Aujourd’hui, j’ai pleinement conscience que le match retour sera un autre match. Il sera très difficile. Je crois que c’est bien qu’on ait gagné. Que les joueurs puissent communier un peu avec le public. Mais je crois que dès demain, il va falloir préparer cette bataille retour. Je suis convaincue que les maliens ne nous céderont rien. Mais je suis convaincu que nous aussi, on sera prêt. Et on va livrer une grande bataille à Bamako », a laissé entendre Demba Mbaye.