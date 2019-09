Démolition de sa maison aux Almadies: Me Moussa Bocar Thiam retire toutes ses plaintes

Le litige foncier qui oppose Me Moussa Bocar Thiam au Président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, tire à sa fin. La robe noire a décidé de retirer toutes les plaintes devant le Doyen des juges et ses oppositions au titre de 7661 NGA.



Cette décision survient après après son audience avec le Directeur des Domaines Mame Boye Diao, sur instruction du président de la République du Sénégal, Macky Sall.

​

Interrogé sur ce qui s’est passé dans le bureau du Directeur des Domaines, l’avocat qui n’a pas voulu entrer dans les détails, déclare juste que ses « droits ont été respectés ».



Mais des informations du journal « Les Echos » renseignent qu’un site de 1500 M2 a été attribué à Me Thiam.