Le Khalife général de Thiénaba invite à consolider la « fraternité entre citoyens » et à œuvrer pour le développement du Sénégal

Le Khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck s’est réjoui de la bonne tenue de l’élection présidentielle du 24 mars dernier qui, dit-il sur L’Obs, n’a connu aucune violence ni aucune contestation.

Pour lui, « la maturité des Sénégalais et la transparence dans l’organisation de cette élection confirme la démocratie dont le Sénégal fait montre depuis plusieurs années ».



Ayant félicité le Président Bassirou Diomaye Faye pour son élection au premier tour, le Khalife a prié pour la réussite de ce gouvernement ainsi que pour la paix et la stabilité du pays.



Croyant à une gouvernance participative, Serigne Assane Seck a invité les populations à consolider la fraternité entre citoyens et à œuvrer pour le développement du Sénégal.



« Au sortir de l’élection présidentielle, le Sénégal s’est encore illustré devant le monde. Le Sénégal est une grande démocratie et nous devons la préserver », a renchérit le porte-parole du Khalife, Serigne Ngagne Sarr.