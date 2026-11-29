Le mouvement des Bâtisseurs a organisé une journée de prière et de récital du Coran samedi à Touba pour honorer les jeunes morts sur les routes migratoires et appeler les autorités à répondre aux préoccupations de la jeunesse sénégalaise face aux départs vers l’Europe par la mer.



Les membres du mouvement ont dénoncé le manque d’emploi et une situation économique difficile. Ils ont également critiqué ce qu’ils ont qualifié d’abandon des populations par les autorités étatiques au profit des querelles politiques.



« Nous avons organisé cette journée de récital du Coran pour les personnes décédées sur les routes de l'immigration. Nous prions également pour que Dieu vienne en aide aux jeunes retenus dans les camps en Espagne. La mort de nombre de jeunes en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe doit interpeller », a déclaré le vice-président du mouvement, Ibrahima Samba.



Selon le vice-président : « Les jeunes n'ont pas de travail. Certains ont même perdu leurs emplois à cause de la situation économique du pays. Nous demandons aux présidents de la République de faire le nécessaire pour redonner espoir à cette jeunesse et lui permettre de rester au Sénégal car sans la jeunesse on ne peut pas bâtir une ville ».



Le mouvement a appelé les autorités à placer l’emploi des jeunes et la relance économique au cœur de leurs priorités.