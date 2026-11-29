Le Programme de résilience agricole (PRA) a mobilisé 708,4 millions de F CFA au profit de 3 542 ménages vulnérables du département de Guinguinéo, dans le centre du Sénégal. L’annonce a été faite par la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Diouf, lors d’une cérémonie officielle de lancement du paiement des allocations.



Chaque ménage bénéficiaire recevra une subvention de 200 000 F CFA. Ce soutien vise à faciliter l’accès aux intrants agricoles, notamment les semences et les engrais, à l’alimentation du bétail ainsi qu’au matériel de pêche.



À cette occasion, Marie Angélique Diouf a invité les bénéficiaires à utiliser les fonds conformément aux objectifs du programme. Elle a également appelé les services techniques déconcentrés à les accompagner afin de garantir une bonne utilisation des subventions et d’atteindre les résultats attendus.



Au total, 16 037 ménages vulnérables, sélectionnés à partir du Registre national unique dans les départements de Foundiougne, Guinguinéo, Kaffrine et Ziguinchor, bénéficient du programme cette année. L'enveloppe globale consacrée à cette aide sociale s'élève à 3,2 milliards de F CFA.



La ministre a par ailleurs assuré que le paiement des bourses de sécurité familiale, entamé le 1er octobre 2026 dans toutes les régions du pays, se poursuivra normalement.



Mis en œuvre par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, le PRA vise à renforcer la résilience des ménages pauvres et des groupes vulnérables qui vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.