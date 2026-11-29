À Soudougui, près de la frontière togolaise c'est une base militaire qui a été visée mercredi. Un groupe d'homme armé a mené l'assaut. Le site a été détruit, des armes emportées. Pas de bilan officiel. Une source sécuritaire évoque une vingtaine de soldats et volontaires tués.



La veille au soir, dans la nuit du 24 au 25, un poste des volontaires pour la défense de la patrie, avait été visé dans la commune de Bourzanga , dans la province du Bam. Le scénario s'est répété ailleurs. À Tchougora, dans le Sud-ouest du Burkina Faso, tout comme à Koumbega dans la région de l’Est, ou des bases des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que des supplétifs civils des forces armés ont été attaqués. Ni le ministère de la guerre, ni l’état-major général des armées n’ont communiqué sur ces attaques.



Un observateur connaissant bien les groupes armés explique cette recrudescence par le retour de jeunes combattants burkinabè dans leurs rangs après les récoltes. Un phénomène qui, selon lui, pourrait se traduire par des attaques régulières jusqu'en février.