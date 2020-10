Dernière minute : Aminata Touré, Boun Abdallah Dionne, Maxime Jean Simon Ndiaye, virés

Aminata Touré dite Mimi Touré n'est plus la présidente du Conseil Économique Social et Environnemental. Le président de la République Macky Sall a mis fin à ses fonctions ainsi qu'à celles de deux autres membres du gouvernement, selon un décret rendu public ce mercredi 28 octobre.



Il s'agit du secrétaire général du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye et du secrétaire général de la Présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Les deux ont été virés, peut-on lire dans le décret.



Le président de la République, Macky Sall a, également remercié son gouvernement ce mercredi lors du conseil des ministres, en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement.