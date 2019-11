Des adieux politiques ou tuer le débat du 3e mandat ? Macky Sall, avec son "je ne serai plus là dans quelque temps", sème le doute

Le président de la République Macky ferait-il ses adieux politiques ? Où il veut taire le débat sur son éventuel 3e mandat pour la présidentielle de 2024 ? En tout cas, le patron de l’Alliance pour la République crée le flou avec sa déclaration de samedi face aux cadres de l’ (Apr) qui organisaient un panel de haut niveau.



"Je vous invite à cultiver la collégialité, la solidarité, notre devise comme les valeurs de travail et de dignité. Mais, il faudra plus d'ouverture et de camaraderie pour sortir ce pays du sous-développement. Peu importe celui qui sera là parce que je ne serai plus là dans quelque temps", a lâché Macky Sall, rapporte Le Quotidien.