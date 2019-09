Des hommes armés ont tué six membres de la gendarmerie burkinabé lundi dans une embuscade.

Les faits se sont déroulés dans la ville de Djibo, dans la province du Soum au nord du Burkina Faso.



"Des groupes terroristes armés opérant dans la région" sont à l'origine de l'attaque, a déclaré une source sécuritaire à l'AFP.



Au moins 100 militants présumés ont pris part à l'attaque contre les gendarmes, selon le site d'information burkinabé Infowakat.



Ce dernier incident survient après que 29 civils ont été tués lors de deux attaques, dimanche, dans la province de Sanmatenga, dans le nord du pays.





Une autre attaque le même jour a blessé quatre soldats dans la province de Yatenga, rapporte l'AFP.



Le président Roch Marc Christian Kaboré a condamné les attentats en disant dans un tweet : "Ces attaques indicibles, ces actes méprisables ne resteront pas impunis".



Les autorités luttent pour contenir les islamistes dans le nord et l'est du pays, près de ses frontières avec le Mali et le Niger.



Selon l'AFP, les dirigeants régionaux doivent se réunir samedi pour un sommet dans la capitale, Ouagadougou, afin de discuter de la situation sécuritaire.