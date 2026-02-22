Tchad: quatre militaires tués lors d'affrontements dans le nord du pays

Les heurts débutent mardi 17 février au soir lorsqu’un véhicule d’une agence de voyage, circulant sur la route entre Faya et Kouba Olanga, tombe dans une embuscade tendue par des hommes armés. Le chauffeur est tué et le lendemain, les affrontements reprennent entre les assaillants et les proches de cette première victime.



Selon une source locale, c’est à ce moment que l’armée intervient et cette deuxième vague d’affrontements finira par coûter la vie à quatre officiers tchadiens, notamment le commandant de la légion de la gendarmerie et le chef de la garde nationale et nomade de la région. D’après des sources sécuritaires, trois assaillants ont été tués.



Dès le lendemain des heurts, le délégué général du gouvernement, Djimta Ben Dergon, est suspendu de ses fonctions par le ministère de l’Administration du territoire. L’acte de suspension accuse le général de fuite et de refus d’assumer ses responsabilités sans pour autant faire mention de ces incidents.



Selon une source gouvernementale, « la sécurité va être renforcée » dans les prochains jours dans cette « région désertique en proie aux attaques de coupeurs de routes ». « Des patrouilles » devraient notamment être mises en place « pour accompagner les voyageurs ».