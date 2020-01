Des milliers de Darfouris en exode au Tchad

De violents affrontements entre deux peuples du Darfour ont forcé 57 000 personnes à quitter leur domicile depuis le mois de décembre, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Et des milliers d'entre eux ont trouvé refuge au Tchad, pays voisin du Soudan, où leurs conditions d'accueil deviennent de plus en plus difficiles.