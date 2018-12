Des moines tués en Algérie béatifiés

Quelque 1.200 personnes, dont quelques centaines venues de l'étranger, ont pris part à la cérémonie, sur l'esplanade de la chapelle Notre-Dame de la Cruz, qui domine la ville d'Oran, à 400 kilomètres à l'ouest d'Alger.



Que "Mgr Pierre Claverie (...) et ses 18 compagnons, fidèles messagers de l'Evangile, humbles artisans de paix (...) soient dès maintenant appelés bienheureux", a déclaré le cardinal Angelo Becciu, envoyé spécial du pape François, lisant le décret de béatification en latin.



Les proches des bienheureux ont pris part à la cérémonie de béatification, en présence des religieux catholiques et des imams. Le ministre algérien des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, et le secrétaire d'Etat français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, étaient également présents.