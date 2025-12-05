« Détention et trafic de drogue » à Yeumbeul : le vigile d'une école primaire et son présumé complice arrêtés

L’école Momar Khary Diop de Yeumbeul, sise dans la banlieue dakaroise, est secouée par une affaire de trafic de drogue. Le vigile et un ressortissant sierra léonais ont été arrêtés. Ils avaient par devers eux 15 sachets de Kusk dont un en vrac et 02 joints.



Leur arrestation fait suite à une dénonciation du directeur de l'établissement. Alertés, les policiers de la poste de police de Yeumbeul Sud ont fait une descente sur les lieux et ont procédé à la leur interpellation, informe Libération dans sa parution de se vendredi.



Durant l’opération, le vigile nommé M. S a été pris en flagrant délit dans une classe en possession d’un sachet en vrac de kush et de deux joints alors qu’il s’apprêtait à fumer.



Mis devant le fait accompli, il a accepté de coopérer et a proposé de livrer son fournisseur, un ressortissant sierra léonais du nom de A.J.K, en passant une nouvelle commande. Il a été interpellé à son tour lorsqu’il s’est présenté pour effectuer la livraison. Par devers lui, les policiers ont trouvé quatorze sachets de kush ainsi qu’une somme d’argent.