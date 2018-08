Déthié Fall : «Macky Sall nous a habitué à instrumentaliser la justice pour… »

Le rapport d’Amnesty International ne surprend pas le n°2 du parti Rewmi. En effet, Déthié Fall qui a réagissait à cette position du Sénégal considéré comme un pays qui foule au pied les droits de l’Homme. Selon lui, ils ont commencé à tirer la sonnette d’alarme depuis belles lurettes mais sans résultat.

«C’est heureux de voir Amnesty International revenir sur une préoccupation majeure des populations sénégalaises, à savoir notre justice quant à son indépendance également, quant à l’équité des procès », a réagi Déthié Fall sur Sud Fm.



Et de poursuivre : "Sur le même document on a parlé du cas Khalifa Ababacar Sall dont la libération sous caution a été refusée, la libération sous bénéfice d’une immunité parlementaire après avoir été élu aux élections législatives de 2019 a également été refusé, entre autres".



A l’en croire, le fait que la justice manque d’équité dans les procès des responsables de l’opposition est assez regrettable.



Ce dossier a été géré avec une célérité identique à celle déployée pour la condamnation de Karim Wade. Et, explique-t-il, cela montre aussi, l’iniquité don t font montre certains responsables de l’opposition