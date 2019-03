Deuxième mandat de Macky: le Parti socialiste veut plus de ministres

Le Professeur et maire de Yène Gorgui Cisse donne le ton. Selon lui, le Parti socialiste doit avoir plus de ministres dans le premier Gouvernement de Macky II. "Cette fois-ci, je pense qu'il y aura des négociations pour que le Parti socialiste (Ps) ait plus de ministres. Quand nous soutenions Macky Sall en 2012, c'était sans condition. Même s'il est trop tôt de parler de quota de ministres, je pense que le moment est venu de négocier au plus haut niveau avec le président de la République", a-t-il déclaré sur les colonnes du journal "Le Quotidien", en marge d'une Assemblée générale de la section communale de Benno Bokk Yaakaar (Bby) à Yène pour célébrer une "victoire inédite" de 64%.



A noter que de trois ministres au début du magistère de Macky Sall, le Ps est passé à deux. Après le départ du gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye de l'écologiste Aly Haidar, qui avait hérité de l'Environnement, seuls Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue sont restés.