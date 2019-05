Dialogue national: Comment Macky a dompté l’opposition avec le choix de Famara Ibrahima Sagna

Désignée ce mardi 28 mai 2019, par le président de la République Macky Sall pour conduire les travaux du dialogue national, la personne de Famara Ibrahima Sagna a mis "toute" l'opposition d'accord.



Présenté par le chef de l'Etat comme un homme d'équilibre et d'expérience pour la coordination du dialogue, cet homme d'État, qui a arpenté l’administration centrale et internationale, plusieurs fois ministres et ancien président du Conseil économique, a été confirmé et adopté par l'opposition, via le coordonnateur du Front national de résistance Mamadou Diop Decroix, venu prendre à l'ouverture du dialogue national.



"Je suis d'accord avec vous monsieur le Président sur la personne de Famara Ibrahima Sagna pour piloter les travaux de ce dialogue", assure t-il, avant de signifier que même si cela se fera sans réserve. "Nous sommes de l'opposition, les termes seront débattus ainsi que le processus électorale".



Toujours allié d'Abdoulaye Wade, le Secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr qui a désobéi à la consigne de boycott du dialogue national formulée par le numéro un du parti, est également tombé sous le charme de choix qui relève d'un ‘’consensus’’ entre la majorité et l’opposition: Famara Ibrahima Sagna.



Quant la "lionne" de Bambey Aïda Mbodji, ces craintes d'être leurrée se sont envolées. Car pour elle, c'est son "mari" qui est aux commendes.



" Nous (opposition) qui avons l'habitude de dire toujours non à Aly Ngouille Ndiaye, avons réussi à dire oui. Et c'est grâce au choix porté sur la personne de Famara Ibrahima Sagna. Tu nous as satisfait avec la désignation de notre "mari". Nous félicitons le ministre le ministre de l'Intérieur qui a invité tous les partis politiques à prendre part à ce dialogue", se réjouit -elle.