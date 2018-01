Dialogue politique : Le PDS n’y participera pas (Mayoro Faye)

«Le PDS ne sera pas à ce dialogue», a d’emblée déclaré Mayoro Faye interrogé par la radio Sud Fm, sur leur posture face aux concertations entre les acteurs politiques, le pouvoir et la société civile. M. Faye de poursuivre : «De toute façon la position du PDS n’a pas évolué, nous avons toujours constaté que les conditions d’un dialogue sincère ne sont pas réunies et que le régime de Macky Sall fait dans la politique politicienne tout simplement pour endormir l’opinion».



Pour cette raison, affirme le chargé de communication du Comité directeur de la formation libérale, «le PDS est resté et restera sur sa position»



Revenant sur les déclarations de leur porte-parole Babacar Gaye qui avait soutenu mercredi dernier qu’ils étaient dans l’optique de renouer le fil du dialogue, il martèle : «Quand il (Babacar Gaye) parlait, il voulait dire un dialogue sincère, qui réunit toutes les conditions et qui permet à l’ensemble des forces vives de la nation de participer à un dialogue qui a un intérêt national et qui évoquerait toutes les questions d’intérêt national, au-delà même de ces questions liées aux élections».