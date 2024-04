Diass : la section Pastef dénonce les difficultés liées au foncier et à l’emploi des jeunes

La section Pastef de Diass dénonce les difficultés liées au foncier et à l’emploi des jeunes dans la localité. Selon ses membres, les sociétés et carrières implantées sur le périmètre communal ne sont d’aucune utilité pour les populations.



« Le plus grand problème dans la commune de Diass, nous pouvons affirmer que c’est le foncier. Des sociétés, des carrières, et même un aéroport entre autres, toutes ces infrastructures ne sont d’aucune utilité pour la population de Diass », a déclaré Youssouph Cissé leur porte-parole.



Poursuivant ses propos au micro de Walf radio, M. Cissé a ajouté : « Dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale, ces infrastructures n’ont rien apporté à la commune, encore moyen à la population. En guise de réaction, nous allons appeler toutes les populations de toute la commune à la mobilisation pour qu’ensemble nous allions exiger de ces sociétés ce qui nous revient de droit. Nous écrirons ensuite un mémorandum que nous mettrons à la disposition du président Bassirou Diomaye Faye ».



Par ailleurs, Youssouph Cissé, convaincu de l’appui qu’ils ( les membres de la section Pastef) peuvent apporter au chef de l’Etat, se dit membre d’un ‘’parti politique dans lequel il s'identifie à leurs leaders’’.