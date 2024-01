Digitalisation des amendes forfaitaires : vers la fin des tracasseries routières

Dakar a officiellement lancé le 19 janvier 2023 le projet de digitalisation de paiement des amendes forfaitaires. La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), acteur majeur de ce projet avec la société Diotali a mis à la disposition des Forces de Défenses et de Sécurité 300 PDA (assistant numérique personnel).

Le directeur général de la DGCPT, Cheikh Tidiane Diop d’indiquer que ce projet permettra au Trésor public de « sécuriser le paiement des contraventions et aux usagers un gain de temps ». C'est d'ailleurs, rappelle-t-il « un dispositif qui figure parmi les objectifs du Plan Sénégal émergent, le nouveau référentiel des politiques publiques pour l'horizon 2035.»



Le projet rentre aussi dans le cadre de « l'Axe 2 de la Stratégie Sénégal numérique 2025 qui est relatif à la mise en place d'une administration connectée au service du citoyen et des entreprises, avec notamment la généralisation de la télédéclaration et le télépaiement des impôts et taxes.



La phase de test de la digitalisation de paiement des amendes forfaitaires ne concerne que la région de Dakar. Mais d’après les services du Trésor « le projet sera étendu au reste du pays. »



Quels sont les avantages du paiement digital des amendes forfaitaires ?



Les avantages de l'application sont multiples. D’abord pour l'usager : le paiement rapide et sur place ; la récupération immédiate des documents (Permis de conduire, carte grise, assurance.



Pour l'Etat : une célérité dans le traitement et la collecte des fonds gérés par le régisseur ; une amélioration de l'efficacité et de la traçabilité des paiements ; un suivi de la performance des équipes par les autorités de la Police et de la Gendarmerie. Un suivi en temps réel des recettes collectées ; une économie des ressources affectées à la commande de papier optimisées (ressources humaines dédiées à la manutention des carnets comme la commande, le suivi des valeurs, la délivrance aux régisseurs, l'archivage, et même l'incinération).



Comment procéder au paiement ?



Pour faire fonctionner le nouveau dispositif, le processus est simple. L'agent verbalisateur (Police ou Gendarmerie) est muni d'un PDA (Personal Device Assistant) qui est l'outil lui permettant de saisir les informations du contrevenant (numéro carte grise, permis de conduire, etc.). L'attestation de contravention est immédiatement générée. Cela est matérialisé par la réception d'un SMS de la Police ou de la Gendarmerie sur le numéro de téléphone du contrevenant, qui à son tour peut payer par Orange money, Wave ou carte bancaire.



Une fois le paiement effectué, le contrevenant reçoit un SMS du Trésor public lui notifiant le paiement de sa contravention. Il peut alors récupérer ses papiers.



Pour l'instant, l'usager a le choix entre le paiement par espèces et le paiement par mobile money ou carte bancaire qui offre plus de facilités et de gain de temps. Le contrevenant qui opte de payer plus tard, peut également le faire via le site : www.amendes.sn