Diourbel : quand un homosexuel se met à draguer un marabout

Styliste et âgé de 32 ans, Pathé Watt semble assumer son homosexualité devant la barre du Tribunal de Diourbel, une ville situé à 150 km de l'est de Dakar. Poursuivi des faits des délits d'actes contre nature et tentative d'actes contre nature, distribution..., il a été condamné à 6 mois de prison ferme.



Les faits remontent au 26 février dernier. Ayant connu le marabout via Facebook, il ne cessait de lui envoyer des messages et des vidéos compromettantes, rapporte L’Observateur.



Pis, le gay, qui assume son homosexualité, est allé jusqu'à proposer des rapports sexuels au marabout. Ce dernier, âgé de 52 ans, irrité par ses avances indécentes, finira par porter plainte contre P. W. Jugé, l'homosexuel sera condamné à 6 mois de prison ferme.



Mais lors des débats en l'absence de la victime, Cheikh Abdoulahi Mbacké, le mis en cause a soutenu que c'est le marabout qui lui a proposé de le rendre visite et que ce sont les policiers qui ont pris les photos dans son téléphone, mais qu'il ne les a jamais envoyées.