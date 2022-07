Diourbel : un père de famille tue son enfant de 4 ans à coup de pilon pour "faire revenir sa femme"

Moustapha Ndiaye, âgé de 30 ans, carreleur de son état, a été attrait devant la barre du tribunal de Diourbel pour le meurtre de son fils de 4 ans. Après la lecture de l’Ordonnance de renvoi en chambre criminelle, l’accusé qui semble désorienté par la mort de son fils, Baye Saliou, s’est longtemps excusé.



"Le Vrai journal" informe dans son édition de ce mardi que l’enfant a finalement succombé à ses blessures. Devant la chambre criminelle de Diourbel, Moustapha Ndiaye a fait des aveux : « je crois lui avoir assené 5 coups de pilon, dont 2 au niveau de la poitrine et 2 à la tête ». C’est ainsi que l’enfant est tombé gisant dans une mare de sang.



Sur les motifs de son acte, Moustapha Ndiaye renchérit : « sa maman était partie au village sur les ordres du marabout et a duré là-bas. Trois jours avant, j’étais parti la chercher, mais elle avait refusé de me suivre. Et je croyais qu’en le traitant de la sorte, sa mère allait venir».