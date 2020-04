Discours à la Nation 3 avril : Macky annonce le remboursement des crédits de TVA de certaines entreprises

En vue de la célébration des 60 ans de l’accession du Sénégal à l’Indépendance, ce samedi 4 avril, le Président Macky Sall s’est adressé à la Nation. Dans son discours, le chef de l’Etat a annoncé que l‘Etat procédera au remboursement des crédits de TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) dans des délais raccourcis pour remettre de la trésorerie aux entreprises.



« Des remises et suspension d’impôts seront accordées aux entreprises qui s’engageront à maintenir leurs travailleurs en activité pour la durée de la crise ou à payer plus de 70% du salaire des employés mis en chômage technique pendant cette période », a annoncé le chef de l’Etat.



Avant d’expliquer : « Cette facilité de trésorerie concerne les retenues opérées sur le salaire et les cotisations sociales que les entreprises du secteur privé versent à la Caisse de sécurité sociale et à l’Ipress. Pour la mise ne œuvre de cette mesure, l’administration fixera, en toute transparence, les règles concernant les engagements de l’Etat et la responsabilité des entreprises ».



Mieux, le chef de l’Etat, a informé que « les petites et moyennes entreprises, dont le chiffre d’affaire est égal ou inférieur à 100 millions de F fa et les entreprise évoluant dans les secteurs les plus impactés par la pandémie notamment le tourisme, la restauration, l’éducation, le transport, la culture et la presse, bénéficieront d’un différé de paiement des impôts et taxes jusqu’au 15 juillets 2020 ».



La fête de l’indépendance de cette année, célébrée dans un contexte de lutte contre le Covid-19, a pour thême : « Rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes ».