Disparition de Diary Sow en France: Serigne Mbaye Thiam parle au nom de la famille

Depuis quelques heures, une information fait état de la disparition de Diary Sow, étudiante en 2eme année de classe préparatoire scientifique au Lycée Louis Le Grand de Paris (France). Malheureusement l'information est vérifiée, indique le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam qui, lors de la distinction de Diary Sow en tant que meilleure élève du Sénégal était le ministre de l'Education nationale.



A cet effet, le ministre annonce via une note adressée au nom de la famille de la disparue que "le Service de Gestion des étudiants sénégalais à Paris a échangé avec les directions de son école et de sa résidence et assure un suivi rapproché de la situation avec ces établissements".



Sur ce, sur instruction du président Macky Sall, révèle le ministre Serigne Mbaye Thiam, "les services de l'ambassade et du consulat du Sénégal à Paris sont aussi mobilisés pour la retrouver, il en est de même de ses parents établis en France et des associations d'étudiants."

Avant d'informer que "la police et les services compétents français sont informés et déploient les diligences qui sont de leur ressort"