Distribution des cartes électeurs: YAW exhorte ses représentants à la vigilance

C'est demain ( mercredi 08 décembre 2021) que démarre la distribution des cartes d'électeurs issues de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales, au niveau de chaque commune du pays, comme l'article L.54 du code électoral.



La Coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, de son coté demande à tous les représentants des membres politiques membres de sa coalition à la vigilance.



" Ainsi, pour une surveillance optimale des opérations de distribution des cartes d'électeurs, nous exhortons tous les représentants des partis politiques membres de la coalition YEWWI ASKAN WI, précédemment désignés et présents pour surveiller la révision exceptionnelle des listes électorales, de se rendre dès ce mardi 07 Décembre 2021 à 08h00mn au niveau des mairies afin de demander à intégrer lesdites commissions comme le prévoit l'alinéa 2 de l'article précité", lit-on dans le circulaire de Yewwi Askan Wi.



Déthié Fall, le mandataire de la coalition et compagnie demandent, par ce même biais, à tous les citoyens sénégalais notamment aux primo votants qui se sont inscrits pour la première fois sur les listes électorales lors de la dernière période de révision exceptionnelle des listes électorales "de se rendre au niveau de leurs mairies respectives pour retirer leur carte d'électeur."



La coalition Yewwi Aska Wi de faire savoir à ses représentants qui siégeront dans les commissions de délivrance de cartes que "toute situation d'illégalité ou de difficultés pratiques, à cet effet, doit être immédiatement signalée au mandataire national via la sous-commission chargée du suivi des opérations électorales."