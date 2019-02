Dopé par l’immense foule, Macky liste ses projets pour Guédiawaye

Le candidat de la majorité présidentielle a signalé que «Guédiawaye qui a été créé en 1967 par l'Etat du Sénégal dans le but de recaser des déguerpis du centre de Dakar n'est pas le Guédiawaye d'aujourd'hui et le Guédiawaye de demain sera encore plus moderne».



Rassuré par la nuée de monde, il a tente de convaincre : «nous allons poursuivre nos actions à Guédiawaye. Il y aura des commissariats et l'éclairage public pour assurer la sécurité. Promoville (programme lancé depuis 2017 pour la modernisation de certaines villes du Sénégal) est aussi là avec 27 km de route. Nous allons faire la réhabilitation de plusieurs tronçons. Nous avons réhabilité les stades Amadou Barry et Ndiareme Limamoulaye. Alors, dans la même mouvance, nous allons poursuivre la modernisation de Guédiawaye».



Son speech est entrecoupé de rythmes et de slogans du genre : «Macky deuxième mandat», «premier tour, premier tour, premier tour»… Le candidat à sa propre succession n’a pas manqué de dévoiler ses ambitions pour cette banlieue. Pour lui, Guédiawaye est «l'une des villes les plus éclairées. Il y'a de nouvelles routes la VDN 3. Guédiawaye n'est plus une banlieue mais une ville moderne. C'est une ville où il fait bon vivre».



Macky Sall a aussi annoncé que «Guédiawaye sera un lieu d'expérimentation du pôle «mère-enfant» avec le centre national d'oncologie pour traiter le cancer».



Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes, il a promis de construire dans cette ville «un centre de formation professionnelle mais aussi une antenne de l'Université Virtuelle du Sénégal (UVS), un autre pôle de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar «UCAD» qui sera dénommé UCAD 4...