Double meurtre de Aziz Dabala et de Wally : Nabou Lèye placée sous contrôle judiciaire

Nouveau développement dans l'affaire du double meurtre du danseur Aziz Dabala et de son "neveu" Wally. Nabou Lèye, poursuivie pour "complicité de meurtre" dans ce dossier qui avait tenu en haleine tout le pays, vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Selon la Tfm qui donne l'information dans son émission "Infos matin", elle a été placée sous contrôle judiciaire.



Ses avocats avaient introduit une demande de liberté provisoire lundi 21octobre dernier.



Pour rappel, les corps d’ Abou Aziz Ba alias « Aziz Dabala » et de Boubacar Gano alias « Wally » ont été retrouvés sans vie dans l’appartement du danseur à Pikine Technopole. Sept suspects, dont Nabou Lèye, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 28 août dernier. Les accusations portées contre Nabou Lèye incluent « association de malfaiteurs et complicité d’assassinat avec barbarie ». Les autres prévenus, dont M.L.D alias Modou Lo, sont poursuivis « pour association de malfaiteurs, vol, et assassinat avec barbarie. »