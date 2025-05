Recrutement d’enseignants : 53 instituteurs affectés à l’IEF de Kédougou

Dans le cadre du recrutement spécial de 2000 enseignants initié par le ministre de l’Éducation nationale, l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Kédougou va accueillir 53 nouveaux enseignants dont 49 instituteurs et quatre maîtres d’arabe.



« Nous avons anticipé sur les ordres de service parce que nous savions exactement là où le besoin se faisait sentir, et lorsqu’on nous a donné le quota, on n’a fait que remplir avec les noms des nouvelles recrues », a déclaré ce mercredi, Mouhamadou Bamba Mbaye, Inspecteur d’académie de Kédougou, lors d’une cérémonie de remise de ces documents administratifs préalable à leur déploiement.



« C’est votre premier ordre de service, et c’est un document que vous devez garder par devers vous, parce que jusqu’à la retraite, c’est ce document qu’on va vous demander. Et c’est sûr que d’ici trois ans ou quatre ans, il y aura parmi vous des enseignants qui seront admis à l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et qui auront besoin de ce document pour leur intégration dans la fonction publique », », a-t-il lancé à l’endroit des nouvelles recrues.



Selon l’Aps, l’inspecteur a révélé que les nouvelles recrues ont signé également une fiche d’engagement pour servir 10 ans dans l’enseignement public dont au moins 5 ans dans la région de Kédougou.