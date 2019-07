Drame à Guédiawaye : deux adolescents échouent à la plage de Malibu

La mer a encore fait des victimes, hier-jeudi vers 18 heures à la plage de Malibu dans la commune de Golf Sud, sise à Guédiawaye. Il s’agit de deux (2) enfants adolescents âgés de 16 ans. L’un s’appelle Fallou Seck, élève en classe de Cm2 et le second porte le nom de Cheikh Sy, soudeur métallique. Les corps sans vie ont été acheminés à l’hôpital général de Grand Yoff.



Toutefois, les conclusions de l’autopsie vont édifier les gens sur les causes du décès des deux mineurs, renseigne « Les Echos ».