Économie : La BAD alloue une enveloppe de 30 milliards de Fcfa au Sénégal pour l’extension de la vidéo-surveillance à Dakar

Le Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a tenu sa 144ᵉ session ordinaire au siège de l'institution au Togo, adoptant des résolutions majeures pour clôturer l'exercice 2024. Cette réunion a permis d'approuver plusieurs documents clés, notamment les comptes intermédiaires au 30 septembre 2024, les perspectives financières actualisées 2025-2029, et le budget-programme 2025-2027.



Les administrateurs ont également validé le recouvrement des créances sur prêts au 30 novembre 2024, approuvé la création d'une Fondation d’entreprise par la BOAD, et retenu les résultats de l'appel d'offres pour la sélection du commissariat aux comptes pour la période 2025-2027.



Au cours de cette session, neuf nouvelles opérations ont été approuvées pour un montant global de 171,363 milliards de FCFA, portant à 932,631 milliards de FCFA les engagements totaux de l'année 2024. Depuis le démarrage de ses activités en 1976, la BOAD a engagé 9 079,3 milliards de FCFA dans des projets à travers la sous-région.



Parmi les financements validés, le Sénégal a obtenu une enveloppe de 30 milliards de FCFA destinée à l'extension du réseau de vidéo-protection unifié dans la ville de Dakar et ses environs. Ce projet inclut la densification du réseau de vidéo-surveillance avec l'installation de 26 nouveaux sites, répartis entre deux postes de commandement de district et 24 commissariats urbains ou communaux, rapporte Libération.



Renforcer la sécurité à Dakar

L’objectif principal de ce projet est de moderniser la plateforme technologique de vidéo-protection pour réduire la criminalité de 80 % dans Dakar et ses alentours, tout en assurant une couverture sécuritaire d’au moins 70 % des zones sensibles. En plus de renforcer la sécurité urbaine, ce projet devrait générer environ 540 emplois directs, indirects et induits.



Ce financement de la BOAD a pour objectif de soutenir des initiatives visant à améliorer la sécurité et le développement technologique dans ses pays membres, tout en répondant aux défis économiques et sociaux de la région.