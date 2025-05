Arrestation d'Abou Djiba : Pastef Vélingara dénonce un « règlement de comptes » et exige sa libération

La section communale de PASTEF à Vélingara a réagi à l’arrestation de leur camarade Abou Djiba, conseiller municipal et chargé de communication du parti, placé en garde à vue hier, lundi, à la brigade territoriale de la gendarmerie.



Dans un communiqué, PASTEF Vélingara dénonce ce qu’il considère comme un « règlement de comptes » orchestré par des autorités administratives, dans le cadre de l’affaire du « faux bilan de 8 morts » lié à l’accident survenu le 3 mai 2025 à Saré Thialy (Vélingara).



D’après la Section communale de PASTEF Vélingara, les allégations sur la participation d’Abou Djiba à une « entreprise de désinformation sont totalement infondées ».



En réalité, le parti souligne que « lors du lancement d'une cagnotte en soutien aux victimes de l'accident, Monsieur Abou Djiba a été induit en erreur sur le nombre de décès enregistrés et communiqués dans le groupe WhatsApp PASTEF, un bilan qu'il a rapidement rectifié quatre minutes après sa publication ».



Le communiqué rappelle également que plusieurs médias, dont le quotidien Le Soleil, ont également commis des erreurs dans le traitement de cette information.



En conséquence, la Section communale de Pastef Vélingara condamne fermement cette arrestation, qui semble être un règlement de comptes, et exige la libération immédiate de Monsieur Abou Djiba.