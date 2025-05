Louga : une dispute entre deux amis pour vol de bétail se termine "en prison"

Le Tribunal de grande instance de Louga a rendu son verdict dans une affaire de vol de bétail. Mbaye Sow a été condamné à deux mois de prison ferme, tandis que son ancien ami Ibrahima Sow a écopé de 15 jours ferme pour « coups et blessures volontaires. » Une décision qui marque la fin d’une longue amitié après une violente altercation.



Arrêté et attrait à la barre, l’éleveur Ibrahima Sow a accusé Mbaye Sow de l’avoir « trahi pendant trois ans » en subtilisant ses bêtes. « Je l’ai pris la main dans le sac à plusieurs reprises. Je n’ai jamais voulu porter plainte, par respect pour notre amitié », a-t-il expliqué au juge. Selon L’Observateur qui donne l’information, la situation dégénère après la disparition de trois chèvres supplémentaires. Cette fois, l’éleveur a décidé de se rendre à Linguère pour porter plainte. En route, il est dissuadé par les sages et les familles du village, qui proposent une médiation. Mbaye Sow accepte alors de rembourser son ami, mais ne s’exécute pas.



Face à l’inaction, Ibrahima Sow est retourné auprès du troupeau de son ancien camarade pour récupérer ses bêtes. C’est là que la situation vire à une altercation. Une dispute éclate entre les deux hommes et vire au drame. Ibrahima Sow a accusé son ami de l’avoir agressé violemment avec une machette. « Il m’a donné plusieurs coups dans le dos. J’ai fui, mais je suis tombé à cause de l’abondance du sang », a-t-il raconté. Transporté à l’hôpital, il se voit prescrire 45 jours d’Incapacité temporaire de travail (ITT).



De son côté, Mbaye Sow a livré une tout autre version. Il a assuré avoir été attaqué en premier, avec un bâton. « Je n’ai répliqué qu’une seule fois avec la machette. Il m’a volé, puis blessé, et il a porté plainte avant moi », a-t-il plaidé. Il présente également un certificat médical faisant état de 7 jours d’ITT.



Le tribunal a finalement estimé que les deux hommes avaient dépassé les limites de la légitime défense. Mbaye Sow a été reconnu coupable de « coups et blessures aggravés » et condamné à 2 mois de prison ferme. Ibrahima Sow, relaxé pour « détention illégale d’arme blanche », a été condamné à 15 jours ferme pour les violences infligées à son ancien ami.