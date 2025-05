Centrale de Rufisque : West African Energy injecte 127 MW dans le réseau pour les premiers tests de la turbine GT11

Dans le cadre des premiers tests de performance de la turbine Gt11, West African Energy (Wae) a injecté 127 mégawatts (mw) dans le réseau de Senelec. Le démarrage progressif de l'exploitation d'une centrale thermique à cycle combiné d'une capacité installée de 366 MW, située à Rufisque, est marqué par ce jalon technique majeur.



L'injection de ces premiers 127 mw constitue un signal fort, à la fois sur le plan technique et institutionnel. En effet, elle témoigne de la qualité de l'ingénierie déployée, de la mobilisation rigoureuse des équipes et de l'efficacité de la gouvernance mise en place pour assurer le respect des standards les plus exigeants.



Le projet d'investissement ambitieux et structuré de Samuel A. Sarr vise à garantir un approvisionnement en électricité fiable, équitable et compétitif pour le Sénégal, en catalysant les ressources, les volontés et l'expertise.



Une fois pleinement opérationnelle, la centrale de 366 mw contribuera significativement à la stabilisation du réseau national, à l'amélioration de la qualité du service public d'électricité, et au soutien des politiques industrielles et économiques du Sénégal.