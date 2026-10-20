Education: Le SELS/Authentique refuse de s'associer à la grève de 72 heures des enseignants

Le Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal / Authentique (SELS/Authentique) annonce son refus de suivre le mot d'ordre de débrayage. En effet, selon le SELS/Authentique, l'organisation « ne participera pas à la grève de 72 heures » décrétée par d'autres intersyndicales pour protester contre le non-respect des accords signés l'an dernier.



Pour justifier sa position, le syndicat met en avant le contexte très délicat de cette rentrée scolaire.



D'après le SELS/Authentique, ce mouvement survient à « un moment particulièrement mal choisi », alors que « nous entamons à peine la deuxième semaine de l'année scolaire » et que plusieurs établissements peinent déjà à fonctionner en raison du manque de personnel, de tables-bancs ou des inondations à Dakar et Kaolack.



Par souci de « cohérence syndicale », l'organisation rappelle qu'elle n'avait pas signé le protocole contesté et estime inopportun de fermer les classes aujourd'hui pour exiger le respect d'un texte qu'elle avait elle-même rejeté.



Tout en appelant « l'ensemble de ses militants à rester dans les classes », le SELS/Authentique exhorte le gouvernement à engager « un dialogue sincère et inclusif sur les vraies revendications ».



Le syndicat réclame notamment la revalorisation des pensions des enseignants décisionnaires, le relèvement de l'âge de la retraite à 65 ans et la correction des iniquités salariales, tout en demandant au Ministère de l'Éducation nationale d'affecter au plus vite les récents sortants des centres de formation pour combler le déficit d'effectifs.