Effondrement d'un bâtiment à Khar Yalla: 13 victimes dénombrés dont 1 mort

L’affaissement du bâtiment de trois (3) étages dans le quartier de Khar Yalla a fait treize (13) victimes dont un (1) mort, selon Martial Ndione, le commandant du groupement d'incendie et de secours n°1 qui faisait le point.



« A une heure on nous alerté pour l'effondrement d'un bâtiment au niveau du quartier Khar Yalla. Donc à 1H 06 les premiers engins se sont présentés sur les lieux et la situation était qu'il s'agissait de l'effondrement partiel des 3 étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation », a-t-il indiqué aux journalistes.



Sur place, le Commandant a dénombré « treize (13) victimes dont onze (11) évacués vers les structures sanitaires. Un corps sans vie a été déposé au niveau du centre de santé de Yeumbeul et une victime prise en charge sur les lieux de l'intervention ».



Présentement, les unités de secours dirigées par le Commandant Ndione sont à la recherche de quatre (4) victimes. Il s’agit des occupants de la maison dont on n’a pas encore de nouvelles. C’est pourquoi, dit-il « vous voyez derrière les engins sortir les gravas ».



Pour ce qui est des causes de l'effondrement, elles restent encore inconnues. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de ce drame.

