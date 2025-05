Effondrement d’un immeuble à Touba : le ministre de l’Intérieur annonce des mesures préventives

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, s’est rendu ce jeudi 29 mai sur le site de l’immeuble de trois étages en construction qui s’est effondré dimanche dernier à Darou Khoudoss, dans la ville de Touba, causant la mort de onze (11) personnes et faisant sept (7) blessés.



« Je suis venu aujourd’hui à Touba voir l’immeuble qui s’est effondré dimanche dernier et qui a occasionné la mort de onze personnes et sept blessés. Dans ces circonstances douloureuses, je voudrais d’abord m’incliner devant la mémoire des victimes et prier pour le repos de leur âme », a déclaré le ministre, entouré des autorités administratives locales.



Face à ce drame, Jean Baptiste Tine a promis que « des mesures appropriées » seront prises pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent, aussi bien à Touba que sur l’ensemble du territoire national. Selon Aps, il a rappelé que « le président de la République avait donné des instructions claires pour dresser un inventaire des bâtiments menaçant ruine et veiller au respect strict des normes de construction. »



Le ministre a également évoqué un plan de développement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, déjà validé par le chef de l’État. « Des correctifs et des améliorations seront apportés au dispositif de couverture nationale, notamment en matière de sécurité civile », a-t-il annoncé.